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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme! Bankacılık sektörü ile yakın temas

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli görüşme! Bankacılık sektörü ile yakın temas

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle daha sonra da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, bir araya gedi. Şimşek daha sonra yaptığı açıklamada, "Toplumun bütün kesimler istişare edeceğiz. Ülkemizin, yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde refah artışını sağlayacak bir biçimde modelle yolumuz devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünü konuştuk." ifadelerini kullandı.

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