THY Arnavutköy Emlak Konut çekilişi ne zaman? Emlak Konut Yenişehir Evleri kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 örnek ödeme planı!
"Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi ve ödeme planı 2023!
Yenişehir evleri Arnavutköy kura tarihi başvuruda bulunanlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiriliyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar merak konusu oldu. Peki, THY- Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman? İşte, kura tarihi ve ödeme planı!
ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular tamamlandı.
Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.
YÜZDE 20 PEŞİNAT, 120 AY VADE VE UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNUYOR
İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
19 MAYIS'TA GENÇLERE GÜZEL HABER! GENÇLERE %20 ÖZEL KONTENJAN AYRILIYOR
Daha önce "İlk Evim, ilk işyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.
DOĞAYA SAYGILI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM
Projede; az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.
Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyor ve çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.
İstanbul Havalimanı ve diğer gerçekleşecek büyük projelerin merkezinde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy, her detayı özenle düşünülmüş, yenilikçi uygulamalara yer verilen bir proje olarak ilk ev sahiplerini bekliyor.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.
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