Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret ve memur zammı mesajı! Ne zaman açıklanacak?

ORTA VADELİ PROGRAMLARI GÖRECEKSİNİZ

Enflasyonda beklenti yönetimi çok önemli. Olumsuz beklentiler olunca kendini besleyen bir beklenti oluşuyor. Yarın daha fazla olacak diye şimdiden harekete geçme eğilimi olabiliyor. Yeniden normalleşmeye gitmek gerekiyor. Bu bir süreç. Aşama aşama bu konuda mesafeler alacağız. Dünyadaki gelişmeler de bize yardımcı olacak. Dünyada büyüme hızı düşüyor. Yüzde 3 altına düşecek bu sene. Bu da talebi aşağıya çekiyor. Bu da fiyatları düşürüyor. Enerji fiyatlarında düşüş görüyoruz. Daha olumlu bir noktaya gireceğiz. Orta vadeli programda göreceksiniz. Belli bir süreç bu. Biz tek başına enflasyon her şeydir diye bakınca hızla bir şey yaparsınız ama diğer tarafları kırar dökersiniz. İyi bir süreç yönetimiyle enflasyonu aşağıya çekeceğiz. Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeme noktasında tedbirleri aldık almaya devam edeceğiz.

ENFLASYONDA DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİZ

Önemli 2 Seçim yaşadık. 2 tarafta da aynı ittifak kazanmış oldu, bir uyum da var. Oradaki belirsizlik ortadan kalkmış durumda. Eski sistem olsa hızlı şekilde belirsizlik ortadan kalkmayabilirdi. Bakanlık pazarlıkları politikalar arasında çatışmalar yaşanır kısa süren hükümetler olurdu. Cumhurbaşkanımızın seçildiği sonuçların ardından yemin etti akşamında hükümetini açıkladı. Bu yeni sistemimizin gücü. Gece gündüz sistemin avantajlarıyla gereğini yapacağız. Başlamış bir süreç bu enflasyonda belli bir düşüş oldu. Önümüzdeki dönemde daha iyi noktalara gideceğiz. Belli dengeler var. Ekonomi alanı bir bütünlük arz ediyor. Kalkınmakta olan güçlü bir ülkeyiz. Bir taraftan da dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizde ciddi çatışmalar var bu ortam içinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri takip edeceğiz.