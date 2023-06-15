Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve memur zammı mesajı! Ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son derece önemli açıklamalarda bulunurken milyonların merakla beklediği asgari ücret, memur ve emekli zammına da değindi. Yılmaz yaptığı açıklamada asgari ücrete yönelik "Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son derece önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜM TARAFLARLA İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞIZ"
Eylül ayında orta vadeli programı revize etmeyi planlıyoruz. Birincisi maliye politikaları. İkincisi para politikamızın çerçevesi olacak. 2023 tahminlerimiz güncellenecek, 3 yıllık yeni tahmin ve hedeflerimiz ortaya konacak. Yapısal reformlar da içinde yer alacak. Bir taraftan bakanlık diğer taraftan ilgili taraflarla istişareler yürüterek tamamlayacağız. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Bu olduğunda ekonomik aktörler bekle gör moduna girerler. Belirlilik son derece önemlidir. Artık öngörülebilir 5 yıllık perspektifimiz var. Şeffaf istişare odaklı bir programımız var. İstikrar ve güven içinde zorlukları aşacağız. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı dedi. Biz Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesiyiz. Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonla inşa edeceğiz. Toplumu kucaklayan irade ortaya koyan duruşumuz var. Tüm taraflarla istişare içinde olacağız. İstişare medeniyetimizin getirdiği bir değer. Biz de önem vereceğiz.
ŞİMDİ ENFLASYONLA MÜCADELE ZAMANI
Pandemi sonrası oluşan dengesizlikler bir takım farklı aktörlerle dünyada da biz de enflasyonla karşı karşıyayız. Bir taraftan resesyon var. Bu dengede bu süreç yürütülmeye çalışıyor. 3 yıla baktığınızda reel tarafta çok güçlüyüz. Büyümede 3 yılda dünya yüzde 3 Türkiye ekonomisi yüzde 20 oranında büyümüş. Ama bir taraftan fiyat artışları ve sosyal meselelerle karşı karşıyayız. Şimdi enflasyonla mücadele zamanı. Topyekûn mücadele tabi. Sektörel politikalar da etkileyebiliyor.
Tarım ve gıda sektörü stratejik bir sektördür. Giderek önemini dünya daha iyi anlıyor. Gıda konusuna büyük önem veriyoruz. Tarım alanı sadece Tarım bakanlığı çalışmalarıyla bir yere varacağımız bir alan değil. Kapsamlı şekilde önümüzdeki dönemde büyük bir önem atfedeceğiz.
ORTA VADELİ PROGRAMLARI GÖRECEKSİNİZ
Enflasyonda beklenti yönetimi çok önemli. Olumsuz beklentiler olunca kendini besleyen bir beklenti oluşuyor. Yarın daha fazla olacak diye şimdiden harekete geçme eğilimi olabiliyor. Yeniden normalleşmeye gitmek gerekiyor. Bu bir süreç. Aşama aşama bu konuda mesafeler alacağız. Dünyadaki gelişmeler de bize yardımcı olacak. Dünyada büyüme hızı düşüyor. Yüzde 3 altına düşecek bu sene. Bu da talebi aşağıya çekiyor. Bu da fiyatları düşürüyor. Enerji fiyatlarında düşüş görüyoruz. Daha olumlu bir noktaya gireceğiz. Orta vadeli programda göreceksiniz. Belli bir süreç bu. Biz tek başına enflasyon her şeydir diye bakınca hızla bir şey yaparsınız ama diğer tarafları kırar dökersiniz. İyi bir süreç yönetimiyle enflasyonu aşağıya çekeceğiz. Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeme noktasında tedbirleri aldık almaya devam edeceğiz.
ENFLASYONDA DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİZ
Önemli 2 Seçim yaşadık. 2 tarafta da aynı ittifak kazanmış oldu, bir uyum da var. Oradaki belirsizlik ortadan kalkmış durumda. Eski sistem olsa hızlı şekilde belirsizlik ortadan kalkmayabilirdi. Bakanlık pazarlıkları politikalar arasında çatışmalar yaşanır kısa süren hükümetler olurdu. Cumhurbaşkanımızın seçildiği sonuçların ardından yemin etti akşamında hükümetini açıkladı. Bu yeni sistemimizin gücü. Gece gündüz sistemin avantajlarıyla gereğini yapacağız. Başlamış bir süreç bu enflasyonda belli bir düşüş oldu. Önümüzdeki dönemde daha iyi noktalara gideceğiz. Belli dengeler var. Ekonomi alanı bir bütünlük arz ediyor. Kalkınmakta olan güçlü bir ülkeyiz. Bir taraftan da dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizde ciddi çatışmalar var bu ortam içinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri takip edeceğiz.
KURLARDAKİ GÜNLÜK DEĞİŞİM
Kurun farklı etkileri var. Belli oranda enflasyona yansıma olabiliyor. İthalatı caydırıcı etkisi olabilir. Cari açığa olumlu etkileri olabiliyor. Bizim izlediğimiz serbest kur rejimi. 2001 krizinde sabit kur rejimi vardı. Serbest kur günlük değişimlerle değişim ihtiyacını absorbe eder. Önemli olan temellerdir. Döviz arz ve talebinde denge önemlidir. Bizim kur tahminimiz söz konusu değil. Spekülasyonlara karşı mücadele ederiz. Önemli olan cari açığı azaltmaya yönelik tedbirlerimiz. İç tasarruflarımızı artırmalıyız. Döviz kazandırıcı faaliyetleri artırdıkça döviz sağlıklı noktaya gelecektir. Her döneminin kendi ihtiyaçları vardır. Cari açık bir ülkenin yatırım harcamalarıyla kaynaklar arasındaki farktır. Bizim amacımız önümüzdeki dönemde enstrümanları artırarak daha fazla tasarrufla yatırımları sürdürmek. Bizim tercihimiz yatırımları devam ettirmek ve sağlam tasarruflarla ortaya koymak. 2028'e geldiğimizde 1.5 trilyonluk ekonomi hedefliyoruz. Yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin klasik sorunu nedir? Yeni değil bu cari açık.
KUR KORUMALI MEVDUATTA SON DURUM NE?
Önceki hükümette bizim hükümetti bu da bizim hükümetimiz. Birçok problemi yönettiler. Ama dünya ve Türkiye'nin şartları dinamik. Her dönemin kendine göre şartları var. Bu noktada yeri geldiğinde dinamikler değişebilir. Şartlar değiştikçe politikalar elbette güncellenir. 20 yılımıza baktığınızda bunu görebilirsiniz. Buna istikrar içinde değişim de diyebiliriz. AK Parti'nin başından beri izlediği budur. Hiçbir zaman keskin dönüşler olduğunu düşünmüyorum. Her şeyde bir altında orta diye bir şey var. Bir uçtan bir uça geçiş diye görmüyorum ben. Doğal bir akış bu. Kişisel karşılaştırma yapmayı doğru bulmuyorum. KKM 120 milyar dolar seviyesinde. İyi bir işlev gördü. Başından itibaren geçici düzenleme yapıldı. Belli bir vade koyduk. Tedrici bir geçiş olmalı. Yıl sonunda bitmeyebilir. Ani şekilde duruş doğru değil. Geçiş süreci diye bir şey var ekonomide. Tartışmalarını ekonomi koordinasyon kurulunda yapacağız. Bugün durduğunuzda vade doluncaya kadar hesaplar faydalanmaya devam edecek. Yeni geliştireceğimiz enstrümanlarla bu geçişi sağlayacağız.
"CARİ AÇIĞIMIZDA DAHA OLUMLU PERSPEKTİF VAR"
Endişe edilecek bir durum yok. Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi. Güçlü bir bankacılık yapımız var. Yeni istikrarlı bir hükümetimiz var. Kurun gündelik hareket etmeyeceği anlamına gelmez. Artabilir eksilebilir. Önemli olan nominal kur ile reel kur. Enflasyonist ortamda kur hareket etmiyorsa TL değer kazanıyor demektir. Dolayısıyla reel kur üzerinden bakmamız daha anlamlı. Reel kurda hareket göreceğimizi düşünmüyorum. Yılın ikinci yarısında daha olumlu perspektife sahibiz. Cari açığımızda daha olumlu perspektif var. Politikalarımızla destekleyeceğiz. Makroihtiyati hususlarda daha dikkatli gideceğiz.
KKM mekanizmasını ani şekilde bitirme anlayışımız yok. Aşamalı şekilde hareket edeceğiz.TL cinsi enstrümanları cazip hale getirerek gerekli tedbirleri alarak devam edeceğiz.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRILACAK
Bu tedbirleri aldık, devam edeceğiz. Temmuzda önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor.
ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI
Geçen yıl ücretlerde maaşlarda düzenlemeler yaptık. Asgari ücrette 2 defa ayarlama yaptık. Yüzde 54 gibi oldukça yüksek bir artış yaptık. Temmuz'da önemli gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başladı. Alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürütüyoruz. Temmuz ayında 3'lü görüşmeler ortak anlayış ve uzlaşma ile sonuçlansın. Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis'e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak. Onlar da çalışılıyor. Geniş toplumsal kesimlerin satın alma gücünü korumaya yönelik adımları atacağız, herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz. Yeni bir hadise değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu günden bugüne ilkesi bu olmuştur. Temel yaklaşımımız budur. 3 tarafın müzakere ettiği bir süreç bir şey söylemek doğru olmaz. Biz her zaman çalışanlardan yana olmuşuzdur ama tabi iş verenlerin de kaygılarını dikkate almak zorundayız. Kayıt dışılığa yol açmamanız lazım. Ekonomideki gelişmeler mutlaka ortaya konacaktır.
MEMUR İÇİN EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN
Biz bu düzenleme talebini Meclis'e arz edeceğiz. Gerisi Meclis'te. Meclisimiz Bayram'dan sonra da bir süre çalışacak ve yasal düzenlemelerin öncelikli olarak ele alınacağını düşüyorum.
EMEKLİ MAAŞLARINDA NE YAPILACAK?
Çalışma bakanlığımız çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacaktır. Maaşı 7 bin 500 olanlar artıştan yararlanamadı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar
Biz işverene asgari ücret ver demiyoruz en az bunu ver demiyoruz. İşverenlerin de kendi dengeleri var saygı duyuyoruz. Gönül ister ki daha fazla versinler. Önümüzdeki süreçlerde işletmelerimiz inşallah daha fazla büyür ve çalışanlarımızı faydalandırırlar diye temenni ediyoruz.
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