15 Haziran 2023, Perşembe
5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım?
Anlık nakdi olan ve gelir elde etmek isteyenler için mevduat hesapları fırsat kapılarını aralıyor. Sıklıkla araştırılan konuların başında yer alan mevduat faiz oranlarında 5 bankadan 32 günlük atak. Haberi alanlar arama motorlarında "100 bin TL'ye ne kadar kazanırım?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 22:46
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