15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım?

5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım?

Anlık nakdi olan ve gelir elde etmek isteyenler için mevduat hesapları fırsat kapılarını aralıyor. Sıklıkla araştırılan konuların başında yer alan mevduat faiz oranlarında 5 bankadan 32 günlük atak. Haberi alanlar arama motorlarında "100 bin TL'ye ne kadar kazanırım?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 22:46
  • 1
  • 6
5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım?

Güvenilir yatırım araçlarından biri olan mevduat hesaplarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Kıyısında köşesinde nakdi bulunup bunu belirli bir sürece tutacaklar için kısa vadeli ya da uzun vadeli kazanç kapısı aralayan mevduat hesaplarında oranlar merak ediliyor. Peki 100 bin TL'ye ne kadar kazanırım?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım?

TEB

Mevduat Faizi Oranı: %35
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 100 Bin TL
Paranın Aylık getirisi:2.915,07 TL

  • 3
  • 6
5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım?

ANADOLUBANK

Mevduat Faizi Oranı: %35
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 100 Bin TL
Paranın Aylık getirisi: 2.915,07 TL

  • 4
  • 6
5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım?

YAPIKREDİ

Mevduat Faizi Oranı: %31
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 100 Bin TL
Paranın Aylık getirisi: 2.581,92 TL

  • 5
  • 6
5 bankadan 32 günlük mevduat atağı! Kazancı duyan şaşkına dönüyor! 100 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım?

GARANTİBBVA

Mevduat Faizi Oranı: %31
Paranın Mevduatta Kalacağı Süre: 32 Gün
Yatırılacak Para Miktarı: 100 Bin TL
Paranın Aylık getirisi: 2.581,92 TL