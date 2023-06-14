Komisyon toplandı! Asgari ücrette kritik eşik 11 bin lira! Asgari ücret ne kadar olacak?





ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

*Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

*Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

*Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

*Yüzde 45'lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.