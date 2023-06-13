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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Yılın altıncı ayında görülen tüketici ve üretici enflasyonu TÜİK'in açıklamasının ardından ortaya çıkacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce mayıs ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin enflasyon farkı için ilk oranlar ortaya çıkmıştı. Haziran ayına ilişkin açıklanacak olan yeni veriler ise temmuz ayında gerçekleşecek zam için son veri olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor.

Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle enflasyon oranı birkaç gün gecikmeli olarak açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

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