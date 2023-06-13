"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce mayıs ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin enflasyon farkı için ilk oranlar ortaya çıkmıştı. Haziran ayına ilişkin açıklanacak olan yeni veriler ise temmuz ayında gerçekleşecek zam için son veri olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?