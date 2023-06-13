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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan vatandaşlara Kurban Bayramı müjdesi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan vatandaşlara Kurban Bayramı müjdesi

Başkan Erdoğan’ın yeni Kabinesi’nde yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Vatandaşımıza bayram müjdesi” başlığı ile yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerinin karşılanması için trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini, biletlerin yarından itibaren satışa çıkacağını bildirdi.

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ulaşımda çağ atladı.

Bu bağlamda yatırımlarda kat edilen yol ulaşımda da kendisini gösterdi.

Devlet eli ile gerçekleşen dev projeler bir bir halkın yararına hizmete sunuldu ve devamı da geliyor.

Son olarak vatandaşın rahat bir seyahat yapması için hükümet önemli bir karar aldı.

AÇIKLAMA BAKAN URALOĞLU'NDAN GELDİ

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ilk ve ortaöğretim okullarının yaz tatili ile Kurban Bayramı öncesinde artacak yolcu talebini karşılamak üzere TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün hızlı trenlere ek seferler koyacağını, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini kaydetti.

Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenleyeceklerini belirten Uraloğlu, söz konusu hatlarda belirlenen tarihlerde işletilecek ilave seferle 10 bin 152 kişilik ek kapasite sağlanacağını ifade etti.

24 BİN 472 KİŞİLİK KAPASİTE ARTIŞI

Uraloğlu, Bakanlık olarak kara yolları, demir yolları ve havalimanlarında yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Bayram ve okulların tatile girecek olması nedeniyle hem hızlı trenler hem de anahat ve bölgesel trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildi. İlave tren biletleri yarından itibaren online ve gişelerden satın alınabilecek." bilgisini verdi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, ek hızlı tren seferleri Ankara-İstanbul arasında Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan 17.10; Konya-İstanbul arasında Konya'dan 10.30, İstanbul'dan 18.05; Ankara-Sivas arasında Ankara'dan 09.40, Sivas'tan 11.50 saatlerinde hareket edecek.

"DEMİR GİBİ GÜÇLÜ ULAŞIMIN TEMİNATIYIZ"

Bakan Uraloğlu Twitter paylaşımın son kısmına ise, "Demir gibi güçlü, demir gibi sağlam ulaşımın teminatıyız!" notunu düştü.

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