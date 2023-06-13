Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan vatandaşlara Kurban Bayramı müjdesi

Devlet eli ile gerçekleşen dev projeler bir bir halkın yararına hizmete sunuldu ve devamı da geliyor.

Son olarak vatandaşın rahat bir seyahat yapması için hükümet önemli bir karar aldı.

AÇIKLAMA BAKAN URALOĞLU'NDAN GELDİ

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ilk ve ortaöğretim okullarının yaz tatili ile Kurban Bayramı öncesinde artacak yolcu talebini karşılamak üzere TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün hızlı trenlere ek seferler koyacağını, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini kaydetti.