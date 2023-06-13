"Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler Haziran ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Program ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?