Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?
"Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?
"Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler Haziran ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Program ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Aile destek ödemeleri başvuruları devam ediyor mu, uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitecek mi 2023?
AİLE DESTEK PROGRAMI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Aile destek yardımı Haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Ancak geçtiğimiz ay ödemeler 15 Mayıs'ta hesaplara geçmeye başlamıştı. Buna göre Haziran ayı ödemelerinin de aynı dönemde yapılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek.
Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
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