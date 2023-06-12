Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomobil piyasasında sıkı denetim | Fırsatçı ve stokçulara ceza yağdı



"Yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.



Bu düzenleme uyarınca, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda,

Ankara'da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilmiş ve bu bayilere toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir.