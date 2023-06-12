Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Yapacak çok işimiz var" diyerek duyurdu: Yeni yatırım hamlesi yolda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni yüzlerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemde yatırım ve reform hamleleri başlatacaklarını belirterek "Türkiye Yüzyılı, enerji yüzyılı olursa ancak anlam ifade edecek diye düşünüyorum" dedi. Temmuz 2018'de üstlendiği Bakan Yardımcılığı görevinin ardından 3 Haziran'da kurulan yeni Kabine ile bakanlık koltuğuna geçen Bayraktar, dikkat çeken açıklamada bulundu. Bayraktar, "Yapacak çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı, enerji yüzyılı olursa ancak anlam ifade edecek diye düşünüyorum. Doğal gaz merkezi olmak bunun bir parçası, daha birçok başka şey var. Bir de temel hedefimiz, yeni yatırım ve reform hamlesi başlatacağız. Türkiye'ye muazzam yatırım çekmemiz lazım" diye konuştu.