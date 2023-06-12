Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Yapacak çok işimiz var" diyerek duyurdu: Yeni yatırım hamlesi yolda
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemde yatırım ve reform hamleleri başlatacaklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye’ye muazzam bir yatırım çekmek olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni yüzlerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemde yatırım ve reform hamleleri başlatacaklarını belirterek "Türkiye Yüzyılı, enerji yüzyılı olursa ancak anlam ifade edecek diye düşünüyorum" dedi. Temmuz 2018'de üstlendiği Bakan Yardımcılığı görevinin ardından 3 Haziran'da kurulan yeni Kabine ile bakanlık koltuğuna geçen Bayraktar, dikkat çeken açıklamada bulundu. Bayraktar, "Yapacak çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı, enerji yüzyılı olursa ancak anlam ifade edecek diye düşünüyorum. Doğal gaz merkezi olmak bunun bir parçası, daha birçok başka şey var. Bir de temel hedefimiz, yeni yatırım ve reform hamlesi başlatacağız. Türkiye'ye muazzam yatırım çekmemiz lazım" diye konuştu.
TRAKYA HUB'I HAZIRLIĞI
Yeni dönemde Türkiye'nin enerji alanında önemli adımlar atması bekleniyor. Bu adımların başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de doğal gaz enerji merkezi oluşturulması önerisi geliyor. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'ya doğal gaz iletiminde yaşanan zorluklar bu formülü desteklerken, Putin, konuya verdiği önemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği 28 Mayıs gecesi gönderdiği tebrik mesajıyla da göstermişti. Seçim zaferi konuşmasında Erdoğan, "Sayın Putin, Türkiye'nin, yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız ve böylece Trakya bir hub olacak" demişti. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan telefon görüşmesinde de enerji projelerine vurgu yapıldı. Görüşmeye ilişkin açıklamada "büyük enerji projelerine odaklanıldığı" ifadesi dikkat çekti.
KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ
Enerjide Türkiye'nin öncelik vereceği projeler arasında Karadeniz'deki doğal gaz rezerv alanını geliştirmek de yer alıyor. Ağustos 2020'de keşfedilen Karadeniz Sakarya Doğal gaz Sahası, keşiften 32 ay gibi kısa bir süre sonra devreye alınmış ve Karadeniz gazı Türkiye iletim hattına dahil olmuştu. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp üretim yapılacak sahada, 2027 yılından itibaren 2. fazın devreye girmesiyle bu miktar günlük 40 milyon, yıllık 14 milyar metreküp üretime çıkması bekleniyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'de, toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık dörtte biri yerli üretimle karşılanır hale gelmesi hedefleniyor.
YENİ PETROL KEŞİFLERİ İÇİN ARAMAYA DEVAM
Doğal gazın yanı sıra Cudi - Gabar bölgesinde keşfedilen ve Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliği taşıyan yaklaşık 1 milyar varillik petrol sahası da büyük önem taşıyor. Yeni keşif potansiyelinin de yüksek olduğu bölgede açılan Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretimi nisan ayı sonu itibarıyla başlamıştı.Günlük 100 bin varil üretime ulaşmak için çalışmalar sürerken, Türkiye'nin toplam petrol üretimi yalnızca bu sahanın katkısıyla iki katından daha fazla artacak. 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajının da yapılması planlanırken, sahadaki petrolü taşıyacak boru hattının inşası için hazırlıklar yürütülüyor. Ayrıca Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol, doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri de Türkiye Yüzyılı'nın önemli projeleri arasında bulunuyor.
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