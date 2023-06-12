Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kolları sıvadı! Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Enflasyonun çalışan üzerindeki etkisi telafi edilecek

ÜCRETLER VERGİ AVANTAJI SAĞLANACAK

Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar tespit edilecek ve yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, hatta refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.