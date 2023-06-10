Ödemeler arttı! Çocuklu aileler hemen başvursun! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...

Bu kriterler gelir durumu, sosyal durum ve ailedeki çocuk sayısı gibi faktörlere dayanmaktadır. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda uygun olan ailelere ödemeler yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaptığı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ile çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.