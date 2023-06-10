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Ödemeler arttı! Çocuklu aileler hemen başvursun! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Ödemeler arttı! Çocuklu aileler hemen başvursun! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...

Çocuklu ailelere nakdi para yardımı! Ödemeler başlatıldı. Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor. Bakanlık tarafından birçok destek sağlanıyor. SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardım programı ödemeleri hakkında detaylar merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların detayları araştırılmaya başlandı. İşte SED ödemeleleri şartları...

Aile Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çocukların masraflarını karşılamak için ailelerine çeşitli ödemeler yapıyor. Söz konusu çocukların eğitimini sıkıntısız sürdürmesine katkı sağlıyor. Peki, SED desteği başvuru nasıl yapılır? SED ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

SED ödemeleri iki kategoride yapılmaktadır ve aynı hane içerisinden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek sağlanabilmektedir. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla verilmektedir.

SED ödemesi için başvuru şartları detaylı bir şekilde duyuruldu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ödemeden faydalanabilmek için belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir.

Bu kriterler gelir durumu, sosyal durum ve ailedeki çocuk sayısı gibi faktörlere dayanmaktadır. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda uygun olan ailelere ödemeler yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaptığı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ile çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ÖDEMELER 3.038 TL'YE YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.

İŞTE E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

2 KAPSAMI VAR

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

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