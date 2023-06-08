Bir başarı hikayesi : AKTÜRK GROUP

Kuruluşundan itibaren rekabet gücünü sürekli arttırdıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aktürk, " Mahbuba başta olmak üzere markaları ile iç ve dış pazarda etkin şekilde yer almaktadır. Yol haritamızı da; en iyi kalite, en iyi hizmet ve uygun fiyat politikası ile ürünlerini iç ve dış piyasada daha iyi üne sahip olacağı tezini savunarak belirledik. Şirketi güven temelleri üzerine kurduk. Elbette ki her firma gibi kazanç elde etmek istiyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin güveni bizim için çok değerlidir..

Gıda sektöründe; Kahve, Çay, Bulyon, Cappuccino, sıcak-soğuk toz içecek ve bakliyat ürünleri ile birlikte müşterinin memnüniyeti ve güvenini kazanmıştır..