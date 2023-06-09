Otomobil bayilerinden "sıra parası" oyunu! Fırsatçılıkta yeni boyut: Kimi 50 bin TL, kimi 100 bin TL istiyor





DEVLET GİZLİ DENETİM YAPSIN

Bayilerin fırsatçılıkta sınır tanımaz hale geldiğini belirten Zengin Otomotiv'in sahibi Hasan Zengin, "Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir dönem hiç yaşamadık. Bayiler artık iyice azıttı. Hem insanlara araç vermiyorlar almak isteyeni de aksesuar satışı adı altında resmen soyuyorlar. Piyasada 1.500 TL olan bagaj havuzunu 20 bin TL'ye zoraki satan mı ararsınız, sıfır araca 1.500-2.000 lira olan pasta cilaya 25 bin isteyen mi? Bunu yaptırmam diyene zaten araç yok. Asla araç satışı yapılmıyor. Siz liste fiyatının üzerine aksesuar adı altında en az 100 bin lira fazladan vermek zorundasınız ki aracı alabilirsiniz" dedi.