Fahiş kira artışlarına yasal düzenleme yolda! Yeni yaptırımlar geliyor

Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle 'hapis, adli para ya da para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma devam ediyor. Konuyla ilgili, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'a detaylı bir sunum hazırlanması bekleniyor.