Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Emekli Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?

DUL VE YETİME NE ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinde yapılacak bir artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak.

Örneğin tutar 2 bin 500 lira olursa yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 500 lira yerine bin 875 lira bayram ikramiyesi verilecek.

Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline bin lira yerine bin 250 lira, aylık oranı yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek.

Bayram ikramiyesi 3 bin lira olursa da ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana 750 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 75 olana 2 bin 250 lira ödeme yapılacak.