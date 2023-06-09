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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YSK görevlendirmesi ile seçimlerde görev alanlara sandık görevlisi parası ödenecek. Ücret tutarları Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda hesaplara geçecek. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretleriyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI, İKİNCİ TUR İÇİN AYRI MİKTAR ÖDENECEK Mİ?

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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