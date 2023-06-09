"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?