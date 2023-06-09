Yeni asgari ücret için mesai başlıyor! İşte tarih.... | 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olur?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Peki, yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Asgari ücretin İşverene maliyeti ne kadar? Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı yüzde kaç olur? Geçtiğimiz günlerde Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber'de asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin ihtimalleri açıkladı. İşte detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanıyor.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.
Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
İŞVERENE MALİYETİ
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.
Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında asgari ücrete yönelik tahminlerini paylaştı.
TEK TARAFLI BİR KONU DEĞİL
Asgari ücret hükümetin tek taraflı olarak belirleyebileceği bir mesele değil. 15 kişiden oluşan bir heyeti var bunun. 5'i işçi, 5'i işveren, 5'ide hükümet yetkilisi.
Sayın Cumhurbaşkanımız da duyurdu bu komite çalışmaya başlıyor. Temmuz ayında ilave bir zam yapılacak. 5 aylık TÜFE şu an belli ve haziran ayı rakamıyla zam da aşağı yukarı netleşecek.
ENFLASYON TAHMİNİ 19-20
Haziran'da da 19-20 arasında bir enflasyon ortalaması bekliyoruz. Bunun yanında geçinme endeksi olacak. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum da masada olacak. Genel ücretler seviyesi de yine konuşulacak.
YÜZDE 30 ZAM OLURSA 11 BİN
Taraflar yüzde 20'de anlaşırsa asgari ücret 10.208 lira, yüzde 25 zam olursa 10 bin 633 lira, yüzde 30'da ise asgari ücret 11 bin 58 liraya yükselecek.
PSİKOLOJİK SINIR 10 BİN TL
Çalışanların genel beklentisi ve psikolojik sınır 10 bin TL gibi duruyor. Bu kurulda kararlar salt çoğunlukla alınıyor. 2022'de oy birliğiyle belirlenmişti. Burada kararın nasıl çıkacağını da göreceğiz.
10 bin liranın üstüne çıkacağını öngörüyorum. Zaten tüm beklentiler de bu rakamın üzerinde gözüküyor.
YENİ YASAMA DÖNEMİNDE GÖZLER MECLİS'TE OLACAK
Meclis, 28. Yasama Dönemi'ne önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak.
Meclis, yeni dönemde de toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek.
TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Meclis Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.
Genel Kurulda çarşamba günü, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oya sunulacak.
İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.
Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk işi, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.
Aile ve Gençlik Bankası kurularak evlenmek isteyen gençlere iki yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeyle 150 bin lira kredi verilmesi, ev kadınlarının emekli olmaları için prim giderlerinin üçte birinin karşılanması, kira artışlarına yüzde 25 artış sınırının süresinin uzatılması ile fahiş kira artışlarına yönelik yaptırım getirilmesini içeren düzenlemeler, Meclis'in gündemine gelecek.
Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.
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