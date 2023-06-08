Turizm bölgelerinde bayram coşkusu! Otellere 600 bin misafir bekleniyor

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamasının ardından turizmde telefon trafiği katlandı. 9 günlük tatili fırsat bilen yerli turist, başta sahil bölgeleri olmak üzere otellere akın edecek. Tatili iki etap halinde geçirecek olan yerli turist, ortalama 4 gece 5 günlük paketleri tercih ediyor. Kalan diğer bölümü ise eş-dost ve akraba ziyaretlerine ayırıyor. Bayram döneminde Akdeniz ve Ege yine öne çıkarken, Karadeniz, Kapadokya ve GAP turlarına da ilgi yüksek. Bu dönemde ortalama oda fiyatları gecelik 3 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bayramda 600 bin kişinin yurtiçi otellerde konaklama yapacağını, 100 bin kişinin de yurtdışına gideceğini aktaran turizmciler, sadece otel konaklamalarıyla yaklaşık 1.5 milyar TL'lik ekonominin oluşacağını vurguluyor.