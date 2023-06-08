Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran TCMB PPK toplantısı hangi gün?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihlerine çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran TCMB PPK toplantısı hangi gün? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihlerine çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran TCMB PPK toplantısı hangi gün? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek.
Faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.
MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.
TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.
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