Sandık görevlisi ücretleri yattı mı 2023? 14-28 Mayıs seçim görevlisi ücretleri ne zaman, kaç TL yatacak? İşte sorgulama ekranı

"Sandık görevlisi ücreti yattı mı?" sorusu 2.tur seçimlerinde görev alacak kişiler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri ilk turun tamamlanması sonrası gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi gözler "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar...