Sandık görevlisi ücretleri yattı mı 2023? 14-28 Mayıs seçim görevlisi ücretleri ne zaman, kaç TL yatacak? İşte sorgulama ekranı
"Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" sorusu 2.tur seçimlerinde görev alacak kişiler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri ilk turun tamamlanması sonrası gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi gözler "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, hangi tarihte yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar...
"Sandık görevlisi ücreti yattı mı?" sorusu 2.tur seçimlerinde görev alacak kişiler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri ilk turun tamamlanması sonrası gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi gözler "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar...
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ KAÇ TL?
14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.
2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle ücretlerin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:
Başkan ve Üyeler: 261 TL
Siyasi parti temsilcileri: 130 TL
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?
Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.
Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.
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- Sandık görevlisi ücretleri yattı mı 2023? 14-28 Mayıs seçim görevlisi ücretleri ne zaman, kaç TL yatacak? İşte sorgulama ekranı
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