Mayıs ayının yıldızı altın oldu! Dolar, euro, borsa, altın hangisi ne kadar kazandırdı?





3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.