Mayıs ayının yıldızı altın oldu! Dolar, euro, borsa, altın hangisi ne kadar kazandırdı?
Son dakika haberi | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemine ilişkin en çok reel getiri sağlayan yatırım araçlarını açıkladı. Buna göre mayısta en çok getiri külçe altında olurken; altını DİBS, dolar, mevduat faizi ve euro takip etti. BIST 100 endeksi ise yüzde 8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı. TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,60, dolar yüzde 1,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96, euro yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,23, dolar yüzde 2,19, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, euro yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 7,73 oranında kaybettirdi.
3 AYLIK DEĞERLENDİRME
Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
6 AYLIK DEĞERLENDİRME
6 aylık değerlendirmeye göre, külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 21,53, TÜFE ile yüzde 12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken; DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 7,17, TÜFE ile yüzde 14,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
YILLIK DEĞERLENDİRME
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 33,84, TÜFE ile yüzde 34,96 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. Külçe altın yüzde 2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 1,53, euro yüzde 8,37, dolar yüzde 10,73 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,70, euro yüzde 7,60, dolar yüzde 9,99 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- TOKİ'den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!
- Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur'luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?
- AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 10-11 Haziran sınavları gerçekleşecek mi?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran TCMB PPK toplantısı hangi gün?
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?
- Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!
- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?
- BJK-Konyaspor MAŞ SONUCU! 7 Haziran Çarşamba Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!