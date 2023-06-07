Hedef dışa bağımlılığı azaltmak! 3 sektörde yol haritası hazır
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile özellikle üç sektörün belirlenen yol haritası Türkiye Yüzyılı'nın da kilometre taşlarının döşenmesinde etkili olacak. Tarımda gıda güvenliği için yerli ve milli adımlara ağırlık verilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın gündemi ihracatı artırmak ile aşırı fiyat artışlarının önlenmesi olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın en önemli hedefi yerli enerji ve kaynak üretimini artırarak dış kaynaklara bağımlılığı en aza indirmek.
GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YERLİ VE MİLLİ ADIMLAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın devir teslim töreninde verdiği mesajlar kapsamında tarım sektöründe başlatılmış projelerin tamamlanması ve yenilerinin eklenmesi bekleniyor.
Tüketicinin güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacaklarını bildiren Yumaklı, üreticilerin güçlendirilmesi ve tüketicilerin korunması prensibini benimsediklerini kaydetti.
Yeni dönemde, özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapılacak, yerlileştirme ve millileştirmeye öncelik verilecek ve hızlandırılacak. Kırsal alanda yaşayanların refahı yükseltilecek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzı sağlanacak.
Her kente göre öncelikli sektörler belirlenecek. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak.
Tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı için Toprak Veri Tabanı oluşturacak. Spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi çalışmaları arttırılacak.
FİYAT ARTIŞLARI FRENLENECEK
Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ömer Bolat, görevi devralırken, bakanlığının yeni dönemdeki gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Mal ve hizmetler ihracatında sağlanacak yükselişle cari açık iyileştirilecek ve döviz rezervleri artırılacak. Kovid-19 salgınının ticaret piyasasında bıraktığı olumsuz etkiler kaldırılarak ve aşırı fiyat artışları önlenecek.
Halkın satın alma gücünün korunması için enflasyonda yaşanan düşüş hızlandırılarak fiyat istikrarına öncelik verilecek. Rekabet gücü yüksek, yüksek katma değerli ve markalı ihracatı odağına alan politikalara hız verilecek.
Yeni ihracat destekleri ile firmalara ve girişimcilere küresel ölçekte rekabet gücü kazandırılacak. Yurt dışı lojistik merkezleri açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.
Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılacak, beşeri ve dijital kapasiteyi geliştirerek başvuru ve inceleme süreçleri kolaylaştırılacak. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarına yönelik mevzuat, reklam sektörünün genişlediği tüm alanlara uyumlu hale getirilecek.
PAROLA 'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Alparslan Bayraktar, görevi devralmasının ardından yeni dönemin ipuçlarını veren konuşmasında, "Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" dedi.
Türkiye, Karadeniz gazının ilk fazıyla birlikte mevcut yerli üretim gaz kapasitesini yaklaşık 4 milyar metreküpe çıkaracak. Karadeniz gazında ikinci fazda günlük 40, üçüncü fazda ise günlük 60 milyon metreküplük gaz üretim kapasitesinin ise ilerleyen yıllarda devreye alınması bekleniyor.
Doğal gaz depolama kapasitesi de 10 milyar metreküpe çıkacak. Halihazırda günlük 80 bin varil üretimi bulunan Türkiye, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndan da günlük 100 bin varil petrol üretmeyi, böylelikle mevcut üretimi 180 bin varile çıkarmayı hedefliyor.
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