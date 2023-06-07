Hedef dışa bağımlılığı azaltmak! 3 sektörde yol haritası hazır

Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılacak, beşeri ve dijital kapasiteyi geliştirerek başvuru ve inceleme süreçleri kolaylaştırılacak. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarına yönelik mevzuat, reklam sektörünün genişlediği tüm alanlara uyumlu hale getirilecek.

PAROLA 'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Alparslan Bayraktar, görevi devralmasının ardından yeni dönemin ipuçlarını veren konuşmasında, "Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" dedi.