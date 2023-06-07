FORTE HALKA ARZ ne zaman, hangi tarihte 2023? Forte halka arz hangi bankalar, kaç lot veriyor? Hisse fiyatı ve kodu...

FORTE HAKKINDA

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulmuş olan kamu kurumlarında ve savunma sanayii endüstrisinde çalışmalarına devam eden 100% Türk firmasıdır.



Müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımlarıyla müşterisine özel ve maliyet etkin çözümlerini, yüksek kalitedeki sistem ve yazılım mühendisleriyle üretmektedir. Miasyonu, lider bir Türk sistem entegratörü ve yazılım firması olarak dünya pazarında ana oyunculardan biri olmaktır.