FORTE HALKA ARZ ne zaman, hangi tarihte 2023? Forte halka arz hangi bankalar, kaç lot veriyor? Hisse fiyatı ve kodu...
"Forte halka az ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta birkaç şirketin halka arzına onay verdi. Halka arz aşamasında 22 milyon TL nominal değerli paylar satışa konu olacak.Bu noktada yatırımcılar, "Forte halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Forte Bilgi İletişim hisse kodu...
"Forte halka arz başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Forte'nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Yatırımcılar konuya ilişkin detayları sorgulamaya başladı. Peki, Forte halka arz hangi bankalar, kaç lot verir? İşte, ayrıntılar...
FORTE HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Forte Bilgi İletişim halka arz talep toplama işlemleri bu hafta başlıyor. Halka arzı, 8 - 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve toplamda 2 gün sürecek.
FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Forte halka arz 12,12 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Halka arz aşamasında 22 milyon TL nominal değerli paylar satışa konu olacak. Şirket, izahnamede halka arz ile elde edilecek fonların kullanımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
İşletme sermayesi: %35
Finansal borçların ödenmesi: %35
Arge yatırımları: %20
Yurt dışı şube açılışı: %5
Reorganizasyon: %5
FORTE HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.
FORTE BİLGİ İLETİŞİM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Forte Bilgi İletişim, halka arz tarihi 8-9 Haziran 2023 olarak belirlendi.
FORTE HAKKINDA
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulmuş olan kamu kurumlarında ve savunma sanayii endüstrisinde çalışmalarına devam eden 100% Türk firmasıdır.
Müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımlarıyla müşterisine özel ve maliyet etkin çözümlerini, yüksek kalitedeki sistem ve yazılım mühendisleriyle üretmektedir. Miasyonu, lider bir Türk sistem entegratörü ve yazılım firması olarak dünya pazarında ana oyunculardan biri olmaktır.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, kaliteye ve müşteri memnuniyetine önem vermektedir. 2018 yılında CMMI-DEV v1.3 ML3 sertifikası alınmış ve tüm kalite süreçleri buna göre tasarlanmıştır. Tesis Güvenlik Belgesi sahibi olan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, bütün çalışanları için Kişi Güvenlik Belgesi almaktadır.
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