Girişimciye hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı! Girişimciye 150 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Son iki gün...

NELER DESTEKLENİYOR?

Engellilere yönelik hibe destekte karşılanacak maliyetler şöyle:

* KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ: İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin lira.

* İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 bin lira.

Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15 bin lira.

* KURULUŞ (DEMİRBAŞ) DESTEĞİ: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90 bin lira.Diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110 bin lira.