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Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

"6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri Haziran ayında fiyatlarda değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

"6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak 2023 yılında yapılan zamların ardından sosyal medyada yer alan iddiaya göre sigaraya yeniden 5 TL zam geldi. Peki, 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Bazı haber kaynaklarına göre, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.

Son zammın ardından fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak

SİGARA VE ALKOL KULLANMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.

Sigaranın Zararları

Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

- Göğüs hastalıklarına neden olur.

- Damarların tıkanmasına yol açar.

- Cildin rengini değiştirir.

- Kemik erimesine yol açar.

- Ağız kokusuna yol açar.

- Diş ve diş eti hastalıklarına neden olur.

- Tat alma duygusunu değiştirir.

- Göz kusurlarına yol açar.

- Hafıza kaybı ve erken bunamaya neden olur.

- Yorgunluk ve uykusuzluğa neden olur.

- Kanser türü hastalıkları tetikler.

- Hamile bayanlarda çeşitli doğum risklerine neden olur.

- Cinsel hayatı olumsuz yönde etkiler.

- Tırnaklarda sararmaya neden olur.

- Öksürük ve balgam oluşmasına neden olur.

- Deride dökülmelere yol açar.

Sigara ve alkol kullanan kişilerin maddi durumu da kötü şekilde etkilenmektedir.

Sigara ve alkol almak için çok fazla para harcayan kişilerin bütçesi zaman içerisinde olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu yüzden birçok huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.

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