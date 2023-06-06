Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

SİGARA VE ALKOL KULLANMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.