Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
"6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri Haziran ayında fiyatlarda değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
"6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak 2023 yılında yapılan zamların ardından sosyal medyada yer alan iddiaya göre sigaraya yeniden 5 TL zam geldi. Peki, 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Bazı haber kaynaklarına göre, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.
Son zammın ardından fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.
Güncel sigara fiyatları listesine göre 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak
SİGARA VE ALKOL KULLANMANIN ZARARLARI NELERDİR?
Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.
Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.
Sigaranın Zararları
Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.
- Göğüs hastalıklarına neden olur.
- Damarların tıkanmasına yol açar.
- Cildin rengini değiştirir.
- Kemik erimesine yol açar.
- Ağız kokusuna yol açar.
- Diş ve diş eti hastalıklarına neden olur.
- Tat alma duygusunu değiştirir.
- Göz kusurlarına yol açar.
- Hafıza kaybı ve erken bunamaya neden olur.
- Yorgunluk ve uykusuzluğa neden olur.
- Kanser türü hastalıkları tetikler.
- Hamile bayanlarda çeşitli doğum risklerine neden olur.
- Cinsel hayatı olumsuz yönde etkiler.
- Tırnaklarda sararmaya neden olur.
- Öksürük ve balgam oluşmasına neden olur.
- Deride dökülmelere yol açar.
Sigara ve alkol kullanan kişilerin maddi durumu da kötü şekilde etkilenmektedir.
Sigara ve alkol almak için çok fazla para harcayan kişilerin bütçesi zaman içerisinde olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu yüzden birçok huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liye intibak formülü meydana çıktı! SSK, Bağkur'lu maaş farkı kalkacak! 2006, 2007, 2008 sonrası dikkat! Prim, gün kazanç hesabı...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi! 6 Haziran sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli, memur ve asgari ücret zam takvimi netleşti! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağ-Kur prim hepsi masada! 2023 zam oranları...
- Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Yüzde yüz sonuç veriyor! Canan Karatay'dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi!
- ZİRAAT BANKASI 150 PERSONEL ALIMI 2023! Ziraat Bankası memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Uzman yardımcısı başvuru şartları...
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?
- Gelinim Mutfakta canlı izle! Bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 6 Haziran PUAN DURUMU!
- KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2023? KPSS ÖSYM AİS GEÇ BAŞVURU EKRANI! Başvurular için son tarih...
- Türkiye bir dönem onu konuşuyordu! 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ı görenler şaştı kaldı! İşte, Atakan Kayalar'ın son hali...
- Emekliye bayram müjdesi! Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Dul ve yetim, iş görmezlik maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? İşte 2023 ödeme takvimi!
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV'SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?