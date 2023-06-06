Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman?
"Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesi alan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman?
"Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde bakanlık tarafından hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştı.
Buna göre; Haziran ayı aile destek ödemelerinin bu ayda 15 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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