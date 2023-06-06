Emekli ve memura çifte zam! Refah payı ne kadar olacak?





Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı TÜFE tahmini yüzde 2.49 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek. Tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18.13, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15.94 zam alacak.





Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi gündemde. Burada 10 bin lira formülü konuşuluyor. Bu formül hayata geçerse, zam oranları uygulandıktan sonra maaşı ek ödeme dahil 10 bin liradan az olanların emekli aylığı 10 bin liraya tamamlanacak.