Ekonomide yeni yol haritası: Öncelik enflasyonla mücadele
Yeni ekonomi yönetiminin ajandasında öncelik enflasyonun düşürülmesinde olacak. Para politikasından gıda fiyatlarındaki artışın durdurulmasına kadar birçok önlem alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla birlikte ekonomide yol haritası güncelleniyor. Şimşek bir yandan seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesine diğer yandan kurallı, öngörülebilir ekonomik programa odaklanacak.
Yeni dönemde gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara kadar birçok önemli uygulama devreye alınacak. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Ekonomi programında da yer alacak bazı önemli reform adımları şöyle:
GIDA ENFLASYONUNA NEŞTER: Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak.
KKM DEVAM EDECEK: Kur korumalı mevduat uygulaması kur baskısı hafifleyene kadar sürecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Döviz rezervleri artırılacak. Finansal sistem daha da güçlendirilecek. Sermaye piyasaları derinleştirilecek.
DOLAYLI VERGİ YÜKÜ AZALACAK: Dolaylı vergilerin sistemdeki ağırlığı görece azaltılacak. Vergi denetim personeli takviye edilecek. Vergi teşvikleri, muafiyetler, uzlaşma ve matrah artışı, vergi affı ve cezaları yeniden düzenlenecek. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek.
İŞGÜCÜ PİYASASI REFORMU: Reformlarla işgücü piyasalarının esnekliği artırılacak. Uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak.
KADIN VE YAŞLILARA İŞ FIRSATI: Kreş, çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak. Kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetlerinde indirim yapılacak. Esnek çalışma saatleri uygulanacak.
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