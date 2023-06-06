Ekonomide yeni yol haritası: Öncelik enflasyonla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla birlikte ekonomide yol haritası güncelleniyor. Şimşek bir yandan seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesine diğer yandan kurallı, öngörülebilir ekonomik programa odaklanacak.

Yeni dönemde gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara kadar birçok önemli uygulama devreye alınacak. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Ekonomi programında da yer alacak bazı önemli reform adımları şöyle: