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2023 Buğday fiyatları açıklandı mı? TMO buğday taban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 1 ton buğday fiyatı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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2023 Buğday fiyatları açıklandı mı? TMO buğday taban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 1 ton buğday fiyatı...

"2023 Buğday fiyatları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi, buğday alım fiyatları için 5 Haziran sonrasını işaret etmişti. TMO (Türkiye Mahsulleri Ofisi) tarafından açıklanacak buğday alım fiyatları çeşitlerine göre farklılık gösteriyor. Peki, TMO buğday fiyatları ne kadar olacak? İşte, detaylar...

"Buğday fiyatları ne kadar oldu, açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Birçok bölgede başlayan yeni buğday hasadı sezonuyla beraber taban fiyatlar için çiftçilerin beklentileri yoğunlaştı. Eski Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 2022 yılı fiyatlarının 5 Haziran'da açıklandığını hatırlatarak bu sene ise piyasa şartlarını ve mevsimsel şartlarını da dikkate alarak gereken fiyatı duyuracaklarını bildirmişti. Peki, buğday fiyatları ne zaman açıklanacak?

2023 BUĞDAY ALIM FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılı için henüz buğday taban fiyatları açıklanmadı. Geçtiğimiz sene buğday alım fiyatları 5 Haziran günü üretici ile paylaşılmıştı. TMO alım fiyatları ise şöyle olmuştu; Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/Ton, Arpa için ise 5.500 TL/Ton.

Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye geçtiğimiz yıl 19,75 milyon ton buğday üretti. Bu yıl buğday için yüzde 6'lık artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte bekliyoruz. Gece gündüz ısı farkı da bu yıl daha yüksek. Daha kaliteli ürün bekliyoruz, bu yıl daha şanslıyız" değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl taban fiyatın 5 Haziran'da açıklandığını anımsatan Kirişci, "Enflasyona, üretimle ilgili rekolteye, piyasa ve mevsim şartlarına bakacağız ve 5 Haziran sonrasına denk gelen bir zamanda taban fiyatı açıklayacağız. Çiftçi zor şartlarda üretim yapıyor biliyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz." sözleirni kullanmıştı.

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