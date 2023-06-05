2023 Buğday fiyatları açıklandı mı? TMO buğday taban fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 1 ton buğday fiyatı...

Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye geçtiğimiz yıl 19,75 milyon ton buğday üretti. Bu yıl buğday için yüzde 6'lık artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte bekliyoruz. Gece gündüz ısı farkı da bu yıl daha yüksek. Daha kaliteli ürün bekliyoruz, bu yıl daha şanslıyız" değerlendirmesini yaptı.