BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi?
"Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler öğrencilere bayram ikramiyesi için Başkan Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL olacağı belirtildi. Binlerce öğrenci konuya dair detayları sorgulamaya başladı. İşte, öğrencilere 1.000 TL bayram ikramiyesi sorgulama ekranı!
"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama için gözler Bakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala binlerce öğrenci, bin TL bayram harçlığı başvurusu hakkında detayları sorguluyor. Peki, öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? İşte, haberin ayrıntıları...
ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?
Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.
"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.
ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.
Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor
Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada gençler için şu müjdeleri verdi:
10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET
Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.
ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI
Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.
Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.
Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.
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