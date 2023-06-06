BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi?

Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.