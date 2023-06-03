2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban kesim bedeli bu yıl ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...
Kurban Bayramı'na yaklaştıkça kurbanlık fiyatları da merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Dini vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 yılı kurban kesme bedeli...
Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Dini görevlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu yıl da kurban kesecekler. Peki, büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte, cevabı...
2023 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı.
YURT İÇİ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Türkiye'de 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendi.
KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU!
Sivas'ta tosun canlı kilogram fiyatı 160 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 150 TL, dişi koyun 110 TL, erkek koyun ise 140 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 2 bin 500 TL, küçükbaş için 750 TL, söküm ücreti bin 500 TL, paylama ücreti bin TL, et çekim ücreti ise 10 TL olarak belirlenmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın paylaşımı;
Ali Erbaş paylaşımında, Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Kurbanlık fiyatları, il ve hayvan türüne göre değişiyor. Hayvanın yaşı ve ağırlığı fiyatına doğrudan etki ederken 2023 yılı tahminlerine göre kurbanlık koyun fiyatlarının 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Genellikle Kurban fiyatları bayramın yaklaşmasına yakın artış gösterirken Kurban Bayramı'nın başlamasıyla düşüşe geçiyor.
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