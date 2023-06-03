Başkan Erdoğan’ın zaferi sonrası yatırım yağacak! Rota Türkiye’ye döndü: 270 milyar dolar...

Körfez ülkelerinden gelecek yatırımlarla ilgili konuşan Erdoğan "Şu anda Katar ve BAE başta olmak üzere tüm Körfez ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, hükûmete karşı çok büyük bir teveccühleri var. Oralardaki birçok yatırımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine devam etmesi hâlinde yatırımlarını artıracağını defalarca ifade etmişti. Cumhurbaşkanı'nın saygınlığının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığına da uluslararası itibarı olan birinin atanması durumunda Türkiye'ye yoğun bir sermaye girişi olacak. Körfez ülkelerinden gelecek 90 milyar doların yanı sıra bir 90 milyar daha sermaye girişi olabilir, iki yıl içerisinde ortalama 150-200 milyar doları bulabilir" dedi.