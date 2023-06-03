Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası yatırım yağacak! Rota Türkiye'ye döndü: 270 milyar dolar...
Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçiminden zaferle ayrılırken, "Türkiye Yüzyılı"nın da startı verildi. Seçim sonrası Körfez ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'ye yatırım akması ve Avrupa ile kurulacak gaz merkezinin de katkısıyla 270 milyar dolarlık bir finansman girişi olabileceği belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından ülkedeki siyasi belirsizlik son bulurken, yatırımcıya güven veren Türkiye Yüzyılı hızlı başladı.
Seçimden sonra Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) yatırımcıları eliyle 40 milyar dolar, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco eliyle de 50 milyar dolar olmak üzere Türkiye'de 90 milyar dolarlık yatırım için harekete geçildi. Yatırımlar bunlarla sınırlı kalmayacak.
Türkiye, önümüzdeki iki yıl içerisinde dünyanın yatırım üssü olacak. Ayrıca, milyarca dolarlık yatırım da İstanbul Finans Merkezinde (İFM) yönetilecek.
KÖRFEZ'DEN 200 MİLYAR DOLAR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, iki yıl içerisinde Türkiye'ye 270 milyar dolarlık finansman girişi olabileceğini söyledi.
Körfez ülkelerinden gelecek yatırımlarla ilgili konuşan Erdoğan "Şu anda Katar ve BAE başta olmak üzere tüm Körfez ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, hükûmete karşı çok büyük bir teveccühleri var. Oralardaki birçok yatırımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine devam etmesi hâlinde yatırımlarını artıracağını defalarca ifade etmişti. Cumhurbaşkanı'nın saygınlığının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığına da uluslararası itibarı olan birinin atanması durumunda Türkiye'ye yoğun bir sermaye girişi olacak. Körfez ülkelerinden gelecek 90 milyar doların yanı sıra bir 90 milyar daha sermaye girişi olabilir, iki yıl içerisinde ortalama 150-200 milyar doları bulabilir" dedi.
AVRUPA VE GAZDAN 70 MİLYAR DOLAR
Avrupa'dan da Türkiye'ye sermaye girişi beklendiğine vurgu yapan Erdoğan "Türkiye'de bu olumlu siyasi ortam devam ettiği sürece Avrupalı firmalar da Türkiye'de ortaklık yoluyla yatırım projeleri yapabilir. Avrupa'daki büyük firmalar, Türkiye'ye teveccüh gösterirse, Türkiye'ye önümüzdeki iki yıl içerisinde 30-35 milyar dolar bandında sermaye girişi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de kurulacak gaz merkezinin de sermaye girişine kapı aralayacağına işaret eden Erdoğan şunları kaydetti: Enerjide Türkiye'nin fiyat belirleyici konuma gelmesi, uluslararası düzeyde saygınlığını artırır. Türkiye, enerjide merkez üs olursa diplomatik gücü ciddi anlamda artar. Ayrıca Türkiye, doğalgaz ve petrolü daha uygun fiyatla elde etme şansını yakalar, ciddi bir gelir de ortaya çıkar. Maliyet avantajı ile geliri dikkate aldığınızda Türkiye'nin yine toplam 30-35 milyar dolar bandında bir gelir elde etmesi mümkün. Bu da cari açığın daralması açısından önemli.
Erdoğan, elde edilecek gelirde Rusya, Azerbaycan ve İran gibi, Türkiye'nin enerji alanında ilişkide olduğu bütün ülkeleri dikkate almak gerektiğini ifade etti. Erdoğan, ekonomi süreçleri iyi yönetilirse yaklaşık 270 milyar dolarlık yatırımın gelebileceğini bildirdi.
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