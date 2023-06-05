TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
"TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. Peki, TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
"TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs enflasyon oranı 5 Haziran Pazartesi bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyu le paylaşılacak. Bilindiği üzere konut ve işyerleri için kira zammı enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Peki, TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
2023 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak Haziran'ın 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden bu tarih değişti.
Yılın beşinci ayı olan Mayıs enflasyon rakamları 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
2023 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
On iki aylık ortalamalara göre haziran ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs enflasyon verisi sonrası haziran kira artış oranı netlik kazanacak.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
KİRA DÜZENLEMESİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.
Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçemeyecek.
Örneğin mevcut kirası 3 bin TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğundan en fazla 750 TL zam yapılabilecek.
Bu durumda mevcut kira 3 bin 750 TL'ye yükselmiş olacak. %25'in üzerinde zam yapılması durumunda kiracılar, ev sahipleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinden haklarını arayabilecek.
2023 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mayıs ayı kira artış oranı %67,20 olarak belirlenmişti.
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %67,20
Kira Artış Tutarı: 6.720,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.720,00 TL
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