2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 yılı takvimi....
"2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro için harekete geçiliyor. 100 bini aşkın kişinin kadroya geçişi için yeni adımlar atılacak. Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni düzenlemeler gelecek. TYP alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 yılı takvimi....
"2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri, taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesi. Bu düzenleme, yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayacak şekilde hazırlanmış olup önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacaktır. Peki, 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 yılı takvimi....
TYP KADRO MÜJDESİ VAR MI?
Henüz konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Açıklama gelirse haberimize eklenecektir...
1.1 MİLYONA KADRO
Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri, taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesi. Bu düzenleme, yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayacak şekilde hazırlanmış olup önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacaktır.
Ayrıca, EYT düzenlemesinin ardından, esnaf, çiftçiler, kadınlar gibi emeklilik reformunu kapsayan konuların yanı sıra, memurlara ve emeklilere yönelik ek iyileştirmeler de Meclis'in gelecek dönemde ele alacağı konular arasındadır.
İşçi reformu çerçevesinde, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik önemli adımlar atılacak. Kamuda taşeron işçiliği dönemi, kadro, iş ve kıdem konularında yaşanan sorunların çözülmesiyle sona erecek.
Yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacaktır. Devletin esas işleri, kamu işçileri tarafından yürütülecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtmiş ve bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etmiştir.
Bakan Bilgin, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi çalışma hayatının tüm yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz" şeklinde konuşmuştu.
Bilgin ayrıca, KİT'lerdeki taşeron işçi sorununu da çözeceklerini belirtmiş ve bu konuda çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını ifade etmiştir.
Özellikle KİT'lerdeki 80 bin civarındaki taşeron işçi sayısının artmasıyla birlikte, bu soruna da çözüm bulacaklarının sözünü vermiştir. Geçici işçilerin durumunu da ele almış ve bu konuyu çözeceklerini ifade etmişti.
Çalışma Bakanı, düzenlemeyi Meclis'in açılışından hemen sonra gerçekleştireceklerini belirtmişti.
Yeni Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri, taşeron işçilere yönelik düzenlemeler olacak. Bu düzenleme, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin beklediği kadro düzenlemesinin hayata geçirilmesini sağlayacak.
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