2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 yılı takvimi....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirtmiş ve bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etmiştir.

Bakan Bilgin, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi çalışma hayatının tüm yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz" şeklinde konuşmuştu.