2022’nin en çok konuşulan 100 markası Inbusiness haziran sayısında...

DİR100 araştırmasına göre Türkiye'de 2022 yılında dijital medyada en çok konuşulan sektör 2.798.555 toplam sonuç sayısıyla eğlence sektörü (dijital yayın platformları) oldu. Onu 2.314.342 toplam sonuç sayısıyla telekomünikasyon sektörü izledi. Otomotiv sektörü ise 2.103.578 toplam sonuç sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörleri e- ticaret, zincir marketler ve gıda takip etti.

Sektörel ortalamalara göre oluşturulan skorlara bakıldığında ise telekomünikasyon sektörü 80,04 skor ile zirveye oturdu. İçerik detayları incelendiğinde en yüksek pozitif içerik ortalamasına sahip şirketler sigortacılık ve lastik sektöründeki markalar olarak tespit edilirken, negatif içerikte ise en yüksek ortalama karayolu taşımacılığı alanında elde edildi.

İPİ HANGİ MARKALAR GÖĞÜSLEDİ?

Tüketici markalarının ağırlıkta olduğu 20 sektörü markaja alarak hazırlanan listede, Türkiye'nin en çok konuşulan 100 markası da belirlendi. Milyonlarca paylaşım ve içerik üzerinden elde edilen verilere göre eğlence/iletişim markalarının ağırlık kazandığı ilk 10'un şampiyonu Netflix, ikinci ise Türk Telekom oldu. Biri global, diğeri yerli iki şirketin ardından üçüncülüğe yerleşen ise Türkiye'nin global markası THY.

Netflix toplam 1 milyon 990 bin 994 toplam sonuç sayısı ile dijital platformlarda en çok paylaşım sayısına sahip marka iken, onu 901 bin 247 toplam sonuç ile Türk Telekom takip ediyor. Türk Hava Yolları ise 852 bin 149 toplam sonuç ile üçüncü sırada yer alıyor. Hemen arkasından gelen Vodafone 809 bin 498 sonuç ve Yemeksepeti de 666 bin 879 toplam sonuç sayısı ile dijitalin en etkili markaları olarak öne çıkıyor.

Sektörlere göre bakılacak olursa; akaryakıt sektöründe Petrol Ofisi, boya sektöründe DYO, dayanıklı tüketim ürünlerinde Vestel, dijital yayın platformlarında Netflix, enerji sektöründe Enerjisa, e-ticaret sektöründe Yemeksepeti, gıda sektöründe Ülker, giyim sektöründe Vakko, kozmetik ve kişisel bakımda Gratis, lastik sektöründe Petlas, lojistik ve taşımacılıkta Aras Kargo, mobilya zincirlerinde Yataş, otomotiv sektöründe Mercedes, sigortacılıkta Türkiye Sigorta, teknoloji alanında Apple, havayolu taşımacılığında THY, içecek sektöründe Nescafe, karayolu taşımacılığında Metro Turizm telekomünikasyonda Türk Telekom ve zincir marketler sektöründe BİM dijitalde en çok konuşulan markalar oldu.