Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi tarafından heyecanla beklenen Kurban Bayramı bu sene haziran ayına denk geliyor. 4 gün olan Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte uzatılması için beklenirken, gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi tarihe denk geldiği öğrenciler ve çalışanlar için önem arz ediyor. Takvime göre Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran Salı günü olacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR!
Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.
Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.
İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.
Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.
MART AYINDA BAŞVURU YAPAN EYT'Lİ 2 İKRAMİYE ALACAK
EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan birisi bayram ikramiyeleri oldu. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi ödendi. Mart ayında başvuru yapan ve emekli maaşı yoğunluktan bağlanmayan EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.
Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi ve ekonomistlerin beklentisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. Bu rakama Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı eklenecek ve zamlı maaşlar hesaplara yatacak.
Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.
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- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
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