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MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2023
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MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?

"MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran'da iki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavı gözetmen ücretleri önceden açıklanmıştı. Peki, MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?

"MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hususta 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar soruları yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Peki, MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?

2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

LGS sınav görevli ücretlerinin yatırılacağı tarihe dair bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllarda düzenlenen sınavlara bakıldığında, LGS'de görev alan sınav görevlilerinin ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

LGS görevlilerine ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılık gösteriyor.

%15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1388 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1242 TL

Salon Başkanı: 1204 TL

Gözetmen: 1168 TL

%20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1168 TL

Salon Başkanı: 1134 TL

Gözetmen: 1099 TL

%27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1190 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1065 TL

Salon Başkanı: 1033 TL

Gözetmen: 1002 TL

LGS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ KAÇ OTURUM?

LGS 1. Oturum ve 2. Oturum görevlileri aynı olacak. Bundan dolayı LGS görevlilerine 2 sınav ücreti ödenecek.

LGS'de görevlilerinin görev yerleri ise 26 Mayıs Cuma günü itibariyle paylaşıldı.

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