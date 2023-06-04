"MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hususta 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar soruları yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Peki, MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?