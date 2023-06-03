Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir? İşte kariyeri...

İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışmasını müteakiben, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı.

19 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul'da MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devretti. Bunun yanında, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Bolat, Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer, kurs ve sempozyumlara katıldı. 30 kadar rapor, kitap ve 110 civarında makalesi yayınlandı. Nisan 2007'de Küre Yayınları tarafından "Medeniyet İdeali" isimli, Ağustos 2009'da Hayat Yayınları tarafından "Liderlik Gönül İşidir" isimli iki kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden ALBAYRAK Holding A.Ş.'de, Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000'den bu yana iş hayatını sürdürmektedir. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2015'den buyana AK Parti "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" Asıl Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen birçok gönüllü teşekküllerde gönüllü hizmet yapmaktadır