Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir? İşte kariyeri...
"Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklama ile 2023 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gören alacak Ticaret Bakanı’nın Ömer Bolat olduğunu kamuoyuna açıkladı. Peki, Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir? İşte kariyeri...
"Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanlığı'na getirilecek yeni ismi duyurdu. Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Peki, Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Ömer Bolat kaç yaşında, mesleği nedir? İşte kariyeri...
TİCARET BAKANI BOLAT KİMDİR?
Prof. Dr. Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk-orta-ticaret lisesi tahsilini İstanbul'da Yaptı. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki uluslararası ekonomi ve işletme programından mezun oldu. Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora diplomasını 30 Ocak 1989'da aldı.
Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük'te yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir.
İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışmasını müteakiben, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı.
19 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul'da MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devretti. Bunun yanında, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Bolat, Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer, kurs ve sempozyumlara katıldı. 30 kadar rapor, kitap ve 110 civarında makalesi yayınlandı. Nisan 2007'de Küre Yayınları tarafından "Medeniyet İdeali" isimli, Ağustos 2009'da Hayat Yayınları tarafından "Liderlik Gönül İşidir" isimli iki kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden ALBAYRAK Holding A.Ş.'de, Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000'den bu yana iş hayatını sürdürmektedir. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2015'den buyana AK Parti "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" Asıl Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen birçok gönüllü teşekküllerde gönüllü hizmet yapmaktadır
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