Türkiye Yüzyılı başladı: Ekonominin çarkları hızla dönüyor!

550 KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye'nin önde gelen küçük elektrikli ev aletleri üreticilerinden Korkmaz Mutfak Eşyaları, Sakarya'da yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.

Firmanın Ar-Ge Yatırım Koordinatörü Abdullah Yaman, "Burası dördüncü yerleşkemiz olacak. Tam kapasiteye ulaştığında ise en büyük olacak" dedi.

50-80 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip tesiste iç piyasanın yanı sıra ihracata yönelik üretim yapacakları bilgisini veren Yaman, tam kapasiteye ulaştığında 550 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

KIRIKHAN'A DEV TESİS

Teknoloji şirketi Pavotek, Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bilişim ürünleri üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, "Kırıkhan'da kuracağımız bu yeni tesis, bilişim ürünleri üretim kapasitemizi genişletecek ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni tesislerin kurulmasıyla birlikte, ekonomiye toplamda 8 milyar liralık bir katkı sağlanması ve en az 2.500 kişiye iş imkânı oluşturulması hedefleniyor

ARTIK İŞİMİZE BAKALIM

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Giresun'daki üretim tesislerimizde 30 milyon TL'lik revize yatırım ile yüzde 40 düzeyinde bir kapasite artışı hedefliyoruz. Bu yatırımı tamamladıktan sonra burada ilave bir fabrika yatırımı daha düşünüyoruz. Her şeye olumsuz bakmayı doğru bulmuyorum. Son dönemde çok siyaset konuştuk. Artık işimize bakmalıyız" diye konuştu.