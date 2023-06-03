Emekliye kademeli zam: Enflasyon, refah payı, seyyanen artış... Kim ne kadar alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, refah payı verileceğini, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken, gözler emeklilere yönelik kademeli zam planına çevrildi.

Masadaki formüllere göre; 10 bin lira ile 15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.