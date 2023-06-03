Emekliye kademeli zam: Enflasyon, refah payı, seyyanen artış... Kim ne kadar alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz’da kademeli zam hazırlığı başladı. Aylığı 10-15 bin lira arasında olanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında olanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere yüzde 35 zam formülü gündemde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, refah payı verileceğini, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken, gözler emeklilere yönelik kademeli zam planına çevrildi.
Masadaki formüllere göre; 10 bin lira ile 15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.
En düşük emekli aylığının yüzde 36 artışla 7 bin 500 lira olmasının ardından bu tutarın üzerinde aylık alan milyonlarca emeklinin aylığına refah payı eklenecek.
AYLIĞA GÖRE KADEME
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Maaş zammında refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.
Kademeli artışla 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre Temmuz itibarıyla 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira alanın aylığı yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira alanın da yüzde 35 artışla 28 bin 350 lira olacak.
En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.
BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK
Yeni hükümetin gündeminde önemli başka düzenlemeler de yer alıyor. Bunların başında, Bağ- Kur'luların prim gününün SSK ile eşitlenmesi de geliyor. Bağ- Kur'da kadın ve erkekler 9000 prim günüyle emekli olabiliyor.
Konuyla ilgili düzenleme hayata geçtiğinde, küçük esnafın emekli olmak için gerekli prim günü 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış bulunan Bağ-Kur'lulardan halen prim günü 7200'ün üzerinde olan ancak 9000 günü bekledikleri için EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar, yasa çıktığında hemen emekli olabilecek.
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