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ABD'de işsizlik oranı Ekim 2022'den bu yana yüksek değerini gördü!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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ABD’de işsizlik oranı Ekim 2022’den bu yana yüksek değerini gördü!

ABD'de işsizlik oranı ise mayısta 0,3 puan artarak yüzde 3,7'ye çıkarken, Ekim 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

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