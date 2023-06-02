Otomobilde tüm zamanların yeni rekoru! Yüzde 70 arttı | Mayıs 2023 otomobil satış istatistikleri
Son dakika haberi | Otomobil ve hafif ticari araçlarının satışına ilişkin Mayıs 2023 dönemi verileri yayınlandı. Buna göre otomobil satışlarında tüm zamanların mayıs ayı rekoru kırılırken, araç satışı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70,9 oranında artarak 111 bin 356 adet oldu.
Otomotivde tüm zamanların en iyi Mayıs ayı rakamlarına ulaşıldı. 2023 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 adet oldu.
2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,5 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 58,8 oranında artarak 340 bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,3 artarak 104 bin 969 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı otomobil ve hafifi ticari araç pazar verilerini paylaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Mayıs ayında yüzde 70,9, otomobil pazarı yüzde 68,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 79,9 oranında arttı. 2023 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 adet oldu.
Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 79,9 artarak 24 bin 138 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,1 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,1 arttı.
Otomobil pazarı motor tipine göre; Benzinli otomobil satışları 231 bin 260 adetle yüzde 68 pay, dizel otomobil satışları 58 bin 843 adetle yüzde 17,3 pay, hibrit otomobil satışları 35 bin 348 adetle yüzde 10,4 pay, elektrikli otomobil satışları 10 bin 166 adetle yüzde 3 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 420 adetle yüzde 1,3 pay aldı.
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