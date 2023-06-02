Otomobilde tüm zamanların yeni rekoru! Yüzde 70 arttı | Mayıs 2023 otomobil satış istatistikleri





2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,5 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 58,8 oranında artarak 340 bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,3 artarak 104 bin 969 adet oldu.