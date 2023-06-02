Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Yüzde 14.4 arttı: İhracatta tüm zamanların en yüksek değeri

'İTHALAT YÜZDE 16 ARTTI'

Tüm bu verilerin, yaşanan büyük deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği kaydedilerek, "Deprem felaketinin, üretim ile tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara ve küresel ekonomideki belirsiz sürece rağmen, 2023 yılı mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracat ile tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 102,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılı mayıs ayında ithalatımız ise yüzde 16 oranında artarak 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 oranında azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji ithalatındaki düşüşte, 2022 yılında enerji fiyatlarının gerilemesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Son dönemde, ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 114,1 oranında artışla 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 113,6 artışla 2,9 milyar dolar; makine ithalatı ise yüzde 51,1 artışla 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.