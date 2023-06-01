01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?

Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023
ABONE OL
Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?

"Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere vergisiz telefon müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden vermişti. Öğrenciler vergi indirimi için detayları yakından takip ediyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?

"Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Yükseköğrenimine devam eden öğrenciler yararlanabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA