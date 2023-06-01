"Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?