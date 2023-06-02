2023 TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler TÜİK'e çevrildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) gibi rakamlar her ayın başında açıklanıyor. Ayrıca asgari ücret zammının belirleneceği 6 aylık enflasyon verisinin 5'ncisi de belli olmuş olacak. Peki mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...
Mayıs ayı enflasyon beklentisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte gözler TÜİK'e çevrildi. Mayıs ayı TEFE-TÜFE oranlarının yüzde kaç olacağına ilişkin arama motorlarında detaylar araştırılıyor. Asgari ücret zammını doğrudan etkileyen enflasyon oranlarında mayıs ayının açıklanmasıyla birlikte son bir veri kalacak. Peki mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Her ayın enflasyon rakamlarını düzenli olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını 5 Haziran Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.
TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00'ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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