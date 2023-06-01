Milli gelirde rekor ! İşte Türk ekonomisinin farkı! 11 çeyrek kesintisiz büyüme

TÜRKİYE OECD'DE İKİNCİ SIRADA

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği yüzde 4'lük büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı. OECD ülkeleri arasında İrlanda, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Türkiye, İsrail ve Kosta Rika, yüzde 3.8 ile İspanya izledi. OECD ülke ekonomilerinin birinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 1.5 olarak tahmin edildi. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1.2, Euro Bölgesi'nde yüzde 1.3 oldu. İlk çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de büyüme oranı en yüksek ülke yüzde 5 ile Endonezya oldu. Bu ülkeyi yüzde 4.5 ile Çin, yüzde 4 ile Türkiye, yüzde 3.9 ile Suudi Arabistan takip etti. AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında ise İrlanda'nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkenin ardından Türkiye'nin ikinci, İspanya'nın üçüncü sırada yer aldığı hesaplandı.