Borsa İstanbul rüzgarı arkasına aldı! Tarihi rekorlar! Kirli algı operasyonları tek tek çöktü

Endekste yükselişin güçlenmesinde Kabine'de olacak veya AK Parti içinden yeni ekonomi politikalarının belirlenmesinde eski Başbakan Yrd. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in destek verecek olması da etkili oldu.

Böylece 'Erdoğan yeniden seçilirse borsa çökecek' yalanı da çürümüş oldu. Tüm bu rakamlar seçim öncesi piyasalar üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırılarak yürütülen kirli algı operasyonunun çöktüğünü gösterdi.