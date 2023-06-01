Küresel siyasetin gözü Ankara’da! Başkan Erdoğan farkıyla kilit ülke Türkiye

LİDERLER MOLDOVA'DA

Diğer taraftan Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ile ilişkisi Avrupa için umut oluyor. Almanya'daki CDU milletvekili Armin Laschet, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda anahtar ülke olduğunu belirtti.