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Küresel siyasetin gözü Ankara'da! Başkan Erdoğan farkıyla kilit ülke Türkiye

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Küresel siyasetin gözü Ankara’da! Başkan Erdoğan farkıyla kilit ülke Türkiye

Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından küresel krizlerde Türkiye yine anahtar ülke oldu. Alman siyasetçiler Ukrayna Savaşı'nda Ankara'nın rolüne dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle birlikte küresel krizlerin çözülmesi noktasında Türkiye yine kilit ülke konumuna geldi.

Uzmanlar yeni dönemde özellikle Ankara-Washington hattına dikkat çekiyor. Voice of America'ya konuşan ABD'li uzmanlar, telefon görüşmesini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la daha iyi bir ilişki kurmak istediğinin işareti" olarak yorumladı.

LİDERLER MOLDOVA'DA
Diğer taraftan Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ile ilişkisi Avrupa için umut oluyor. Almanya'daki CDU milletvekili Armin Laschet, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda anahtar ülke olduğunu belirtti.

Liderler, Başkan Erdoğan'ı tebrik etmeyi sürdürüyor. Şimdiye kadar 100'e yakın ülke ve kurumdan iş birliği mesajı gelmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Bugün ise Türkiye dahil 47 Avrupa ülkesinin liderleri ile AB üyeleri Moldova'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılacak.

Dün de Gambiya, Liberya, Güney Sudan, Eritre, Malezya, Libya, Cibuti, Uganda liderlerinin yanı sıra Arap Birliği ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden tebrik yayımlandı.

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