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Emekliye ilk zam! Gözler ikramiyeye çevrildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Emekliye ilk zam! Gözler ikramiyeye çevrildi

Önümüzdeki dönemde emeklilere pek çok ek iyileştirme yapılacak. İlki ise bayram ikramiyesinde bekleniyor. Bu ay ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesinin zamlı verilmesi gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. Peki, kime ne kadar ödenecek? Hangi formüller var? Tüm EYT'liler alacak mı?

Emeklilerin sayısı EYT'lilerle birlikte hızla artarken, önümüzdeki dönemde milyonların gelirini yükseltecek önemli adımlar atılacak.

İlk sırayı ise bayram ikramiyeleri alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklaması yapmıştı.

İkramiyede planlanan artışın bu ay ödenecek Kurban Bayramı ödemesine yansıtılması bekleniyor.

MECLİS'E TAŞINACAK
Aralarında EYT'lilerin de olduğu 16 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyesininin tutarının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Bayram ikramiyesi artacak mı? BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

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