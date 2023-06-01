Emekliye ilk zam! Gözler ikramiyeye çevrildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" açıklaması yapmıştı.